«Adieu les cons»: divertissant mais aussi intelligent

Adieu les cons - trois étoiles

Suze, coiffeuse, apprend qu’il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Elle part donc à la recherche de l’enfant qu’elle a dû laisser à l’adoption quand elle était ado. Sa route croise celle de JB, un as de l’informatique en pleine déprime, qu’elle va contraindre à l’aider… Rire et réflexion sociale se mélangent dans cette nouvelle comédie décalée orchestrée et jouée par Albert Dupontel. Le cinéaste et comédien s’y trouve une partenaire de choix en Virginie Efira,...