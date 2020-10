Plastic Bertrand: «J’ai une histoire compliquée avec mon public»

Il a 66 ans et ça ne se voit pas. Silhouette affûtée, éternel sourire aux lèvres et énergie communicative, le temps ne semble pas avoir de prise sur lui. À la faveur de la sortie de son onzième album concocté en étroite collaboration avec ses potes Dan Lacksman et Alec Mansion, il revient sur sa longue, longue histoire d’amour avec le public. Une histoire semée de doutes, de regrets et de « rendez-vous manqués » autant que d’une immense bienveillance mais, surtout, une formidable « Expérience Humaine ».

...