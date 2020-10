Air de familles: tête plate, comment l’éviter?

Plus connue sous le nom de « syndrome de la tête plate », la plagiocéphalie est un aplatissement du crâne chez un nourrisson. Dans la majorité des cas, c’est une anomalie bénigne qui se résorbe avant l’âge de 2 ans et survient lorsqu’un bébé n’est pas suffisamment changé de position quand il est éveillé. On l’appelle alors plagiocéphalie positionnelle. Il faut la distinguer de la craniosténose, une cause beaucoup plus rare d’asymétrie crânienne, qui est due à une soudure prématurée des os du crâne du bébé, pouvant perturber le bon développement de son cerveau et nécessiter une...