À raconter aux enfants: quelle est la différence entre un conte et une légende?

Le conte est une histoire inventée qui nous emmène dans des lieux imaginaires. Il est écrit à la 3e personne. Aujourd’hui, le conte est souvent écrit dans un livre. Mais si les contes anciens sont arrivés jusqu’à nous, c’est parce que les gens se les racontaient le soir, lors de la veillée. Les grands-parents les ont racontés à leurs enfants, qui eux les ont racontés à leurs petits-enfants, etc. Un conte est fait de souvenirs très anciens de gens ou de peuples qu’on ne connaît plus mais dont on se rappelle grâce à ces histoires. Actuellement, il existe aussi des contes plus récents, écrits...