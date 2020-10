Marie de Médicis, un exil belge sans le sou

La veuve de Henri IV, mère de Louis XIII et ancienne Régente de France, s’est en effet mise à dos à la fois son fils et le tout-puissant cardinal de Richelieu qu’elle avait pourtant introduit à la Cour. Mise à l’écart des affaires royales, elle est assignée à résidence à Compiègne mais réussit, fin juillet 1631, à s’enfuir, sans vraiment qu’on l’en empêche, pour se rendre à Bruxelles… auprès des ennemis espagnols de la France. Elle ne sait pas, à ce moment, qu’elle ne reverra plus jamais son pays.

Heureuse de voir ainsi la Cour de France s’écharper,...