Kesako: bots

Vous ne le savez peut-être pas, mais les « bots » prolifèrent vraiment dans le monde informatique. Eh oui, vous êtes envahis par les « bots ». Ils existent depuis longtemps. Au départ, dans les années 80 et 90, alors qu’on les appelait « crawlers », ils étaient très discrets et avaient des tâches simples. Aujourd’hui, avec le développement de l’intelligence artificielle, ils sont sur le devant de la scène. De quoi s’agit-il ? De petits programmes informatiques autonomes, capables de « comprendre » certaines informations, et de réagir...