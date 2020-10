À la télé ce soir: la nouvelle saison de «Dix pour cent» ou «L’Escape show» (vidéos)

Tandis que les suspicions vont bon train sur l’avenir professionnel de Mathias, dont on ne sait s’il va rejoindre la concurrence ou monter sa propre agence, Andréa est complètement débordée par ses nouvelles responsabilités de Directrice Générale d’ASK. Elle n’a en effet plus le temps d’accompagner ses talents aussi scrupuleusement que par le passé et se retrouve à mentir à Charlotte Gainsbourg à propos d’un projet qu’elle n’a pas lu. Quand elle se rend compte que le scénario est très mauvais, il est trop tard…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Moonrise Kingdom, à 21h00 sur Arte – Trois étoiles

de Wes Anderson (2012)

Coécrite par Roman Coppola, cette comédie familiale ramenant au début des sixties est un vrai tour de magie esthétique : le meilleur film, à ce jour, du cinéaste texan.

Le pacha, à 21h05 sur La Trois – Trois étoiles

de Georges Lautner (1967)

Ce classique du polar à la française fit scandale à sa sortie tant pour sa violence et l’immoralité de ses protagonistes que pour le fameux « Requiem pour un con » qu’interprète en direct sur scène Serge Gainsbourg, partageant du reste la BO avec Michel Colombier. Dialogues signés Michel Audiard et cascades exécutées par Rémy Julienne. Le top de l’époque, quoi !

La mémoire dans la peau, à 22h05 sur AB3 – Trois étoiles

de Doug Liman (2002)

Rares sont les films d’action américains qui, au cours de la décennie écoulée, ont rassemblé autant de qualités que les trois volets des mésaventures de Jason Bourne, dont celui-ci est le premier. Une intrigue prenante, des rebondissements intelligents et une ambiance de mystère permanente : non, Hitchcock n’est vraiment pas loin.

Prisoners, à 22h10 sur RTL-TVI – Trois étoiles

de Denis Villeneuve (2013)

La tension est d’entrée de jeu permanente, se focalisant sur non pas une mais plusieurs chasses à l’homme ! On passe dès lors d’une conviction à l’autre au gré des rebondissements, et selon une formule de plus en plus souvent appliquée dans les scripts à énigme contemporains, tout ce qui apparaît de plus en plus glauque devient limpide dans l’épilogue.

47 Ronin, à 20h15 sur AB3 – Deux étoiles

de Carl Rinsch (2013)

Mise en scène par un néophyte virtuose, cette évocation d’une légende nipponne basée sur une histoire vraie survenue au tout début du XVIIIe siècle s’égare sans trop d’exagérations heureusement dans des considérations fantastiques évidemment très à la mode avec des dragons, des surhommes et… une envoûtante sorcière face à l’intrus forcé Keanu Reeves.

Tais-toi !, à 21h15 sur TMC – Deux étoiles

de Francis Veber (2003)

Gérard Depardieu succède simultanément à Jacques Brel et Pierre Richard en François Pignon/Perrin dans cette savoureuse comédie policière réalisant une sorte de « mix » entre « L’emmerdeur » et la saga de « La chèvre ».