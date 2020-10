Testé pour vous: Roberts Stream 94i Plus

Si elle est encore peu connue chez nous, Roberts est tout sauf une startup. L’entreprise a été fondée au Royaume-Uni en 1932 et s’est spécialisée depuis dans la production de radios. Évidemment, en près de 90 ans, les attentes des consommateurs et les technologies ont un tantinet évolué. Si son format rappelle les modèles portatifs d’antan, la Stream 94i Plus est bien une radio d’aujourd’hui. À côté de la FM, on y trouve le DAB/DAB+. Via une connexion Ethernet ou le Wi-Fi, elle permet aussi d’accéder à des milliers de « web radios » de la planète. Si l’utilisateur dispose de l’...