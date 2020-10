Le deuxième César pour Cécile de France

Cécile de France et Romain Duris sont lumineux dans le 2 e opus de la trilogie. - Prod

Quelques années après avoir connu les joies… et les désillusions de leur « auberge espagnole », Xavier Rousseau et sa bande de copains et copines se retrouvent au compte-gouttes. Tout (re)démarre avec la rencontre de William, le frère de Wendy, qui est sur le point d’épouser à Saint-Pétersbourg une danseuse de ballet russe. Mais, surtout, il lui donne les nouvelles coordonnées de sa sœur. Les retrouvailles se font à Londres où il travaille sur le script d’une mini-série pour la télé… Apparu sur nos écrans fin juin 2005, « Les poupées russes » est la suite presque...