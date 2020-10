Les adieux de Carrie Fischer

Le film «Star Wars: les derniers Jedi» est diffusé à 21h05 sur TF1 ce dimanche 25 octobre. L’«Épisode VIII» de la saga initiée 40 ans plus tôt tient ses promesses.

Après avoir décimé la République, le Premier Ordre dirigé par son Suprême Leader Snoke et son adjoint Kylo Ren (alias Ben Solo, le fils parricide de Han Solo) déploie ses légions pour prendre le contrôle de la galaxie. Seule la générale Leia Organa et les chasseurs de la Résistance peuvent encore s’opposer à cette tyrannie, dans l’espoir que le Maître Jedi Luke Skywalker revienne bientôt leur prêter main-forte. Hélas ! la Résistance s’est laissé surprendre. Et tandis que la base rebelle est directement menacée par une attaque en règle, de courageux membres mènent une tentative...