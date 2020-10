Le prince Harry et Meghan Markle en danger: un ours noir rôde dans leur voisinage

Le Département californien de la pêche et de la faune est à l’affût. Depuis un moment, un imposant ours noir s’attaque aux poulaillers du quartier et déchiquette les poubelles du voisinage. Meghan Markle et le prince Harry se doivent d’être méfiants, tant l’animal, en recherche de nourriture, représente également un danger pour l’homme, comme le note RTL.

Et pour cause, l’ours a été repéré par plusieurs caméras de surveillance de Montecito, là où le duc et la duchesse de Sussex ont acheté leur impressionnante bâtisse. Pour l’heure, l’animal n’a bien sûr fait aucune victime humaine. Selon le département californien de la pêche et de la faune, sa tanière se situerait non loin de l’habitation du prince Harry et de Meghan Markle, du côté de Ranchos San Carlos. Méfiance ! Les experts espèrent désormais que l’ours va s’éloigner des habitations et regagner un milieu plus naturel pour lui.