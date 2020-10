Plus de 600.000 personnes veulent fêter ensemble le premier anniversaire du coronavirus

C’était censé être une petite blague, juste pour détendre l’atmosphère. Finalement, elle a pris une dimension planétaire. Au cours de l’été dernier, un jeune homme du nom d’Hugo Quillan décide de créer un événement sur Facebook, dénommé «Première fête d’anniversaire du Covid-19». Le but : se retrouver lors d’une vidéoconférence sur la plateforme Discord pour célébrer ironiquement l’arrivée de ce virus qui a fait trembler le monde. A ce moment-là, il ne se doute pas de l’ampleur que va avoir son invitation, ouverte à tous. Joyeux anniversaire Covid-19 ! Très rapidement, les internautes se prennent au jeu et l’événement fait l’objet d’un véritable buzz. Au début du mois de septembre, près de 32.000 personnes disent vouloir y participer et 157.000 se déclarent intéressés. En date de ce 22 octobre, soit un mois et demi plus tard, ces chiffres ont littéralement explosé, atteignant respectivement 114.000 et 510.000. Au total, ce sont donc plus de 600.000 personnes à travers le monde qui pourraient se rassembler au même moment lors de cette discussion en ligne. De quoi faire exploser les serveurs de Discord !

Le programme est simple et décrit brièvement par l’organisateur sur Facebook. « Au cours de 2020, Covid-19 a eu un si grand impact sur toutes nos vies et je tiens à lui souhaiter un joyeux 1er anniversaire. Alors viens me rejoindre le 18 et portons un toast (et le majeur) à Covid-19 ». Et comme il se doit pour une fête d’anniversaire, les participants ont déjà promis de festoyer autour de gâteaux représentant le fameux virus, comme ils le montrent humoristiquement sur la page de discussion de l’événement.