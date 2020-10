Le couple royal néerlandais s’excuse pour ses vacances secrètes en pleine pandémie (vidéo)

La polémique était si intense que des journaux comme le « Reformatorisch Dagblad » estimaient que cela menaçait le poste du Premier Ministre. Ce mercredi, le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas ont tenu à éteindre l’incendie provoqué par leurs vacances, alors que leur pays traverse une grave crise liée au coronavirus. Dans une vidéo mise sur les réseaux sociaux, ils s’excusent devant les citoyens néerlandais pour avoir choqué une partie de la population.

Ce mercredi, la colère n’étant pas encore retombée, le roi et la reine ont donc publié une vidéo d’excuse. « C'est avec des regrets dans mon cœur que je m'adresse à vous », confie d’abord le roi. « Ça fait mal d'avoir trahi votre confiance en nous. Même si le voyage était conforme à la réglementation, il était très imprudent de ne pas prendre en compte l’impact des nouvelles restrictions sur notre société […] Notre propre décision de revenir a été prise à partir de la prise de conscience que nous n'aurions pas dû partir ».

« J’ai compris trop tard, surtout après la conférence de presse de mardi soir, que les vacances prévues, même si elles respectaient les mesures prises, ne sont pas compatibles avec la hausse des contaminations et du renforcement des mesures », a déclaré le Premier ministre Mark Rutte, qui avait imposé quelques jours plus tôt un « confinement partiel » aux Néerlandais. Ceux-ci étaient d’ailleurs invités à ne pas se rendre dans les pays classés orange. La Grèce étant en jaune, la famille royale s’est permise d’y aller. Mais face à la polémique, elle est revenue dès le lendemain au pays.

« Nous continuerons à travailler avec vous pour juguler le coronavirus afin que chacun dans notre pays puisse reprendre une vie normale par la suite, dès que possible », continue de dire le couple royal. « C’est actuellement la chose la plus importante et nous allons continuer à le faire, du mieux que nous pouvons […] Nous sommes impliqués, mais pas infaillibles », conclut-il.