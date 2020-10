Le prince Laurent à Delphine Boël : «Ma porte lui est toujours ouverte»

« Ma porte lui est toujours ouverte », a déclaré jeudi le prince Laurent à propos de la princesse Delphine en marge de sa visite au Centre belge pour chiens-guides à Tongres. « Si elle en a besoin, elle viendra. Si elle n’en a pas besoin, elle ne viendra pas », a-t-il ajouté.

Le roi Philippe a rencontré la princesse Delphine pour la première fois au château de Laeken. Le prince Laurent semble également favorable à accueillir la princesse. « Elle sait que notre porte -celle de ma femme et la mienne- lui est toujours ouverte », dit le prince. « Elle le sait, donc je n’ai pas besoin de le dire en public ».

Le prince dit qu'il voit Delphine Boël depuis vingt ans. « Je ne dis pas que je suis heureux ou pas heureux. Je dis simplement que la porte lui est ouverte, et c'est le plus important », a déclaré le Prince Laurent. « Qu'est-ce qui fait partie de la famille ? Je ne peux parler que pour moi-même et la porte lui est ouverte à la maison ».