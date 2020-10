«Plus belle la vie»: Fabienne Carat annonce son départ de la série

Voici une bombe pour les inconditionnels de « Plus belle la vie ». Dans une interview accordée au magazine Télé Star, l’actrice de 41 ans a en effet annoncé son départ de la série. « J’interprète le personnage de Samia Nassri depuis 2005. Je l’ai beaucoup aimée, on s’est beaucoup apporté, mais, aujourd’hui, je ressens le besoin de grandir seule et de la quitter », a-t-elle expliqué. Celle qui est également chanteuse désire se consacrer à d’autres projets. Elle joue d’ailleurs déjà dans « Section de recherches » depuis 2015, et est comédienne au théâtre.

>Plus belle la vie: harcelée et victime de racisme, le parcours compliqué de Fabienne Carat (vidéo)

En quinze ans, le personnage incarné par Fabienne Carat est devenu un incontournable de « PBLV ». Reste à savoir comment les scénaristes de la série à succès, qui compte 17 saisons, vont pallier le départ de Samia. Un drame est-il à prévoir ? Ou trouveront-ils une idée plus soft ?