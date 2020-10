Fin de l’idylle entre Laeticia Hallyday et Pascal Balland?

Leaticia Hallyday serait-elle célibataire ? C’est en tout cas ce que révèle le magazine Closer dans ses pages ce vendredi. La veuve de Johnny aurait décidé de mettre un terme à sa relation avec le restaurateur Pascal Balland, entamée durant l’été 2019.

Dans le dernier numéro de « Sept à Huit » diffusé le 18 octobre, Laeticia Hallyday évoquait sa difficulté d’« apprendre à aimer » à nouveau, près de trois ans après la mort du Taulier. « On a l’impression de tromper son mari. On a l’impression qu’on ne pourra pas aimer à nouveau, qu’on n’en sera pas capable », avait-elle confié à Audrey Crespo-Mara, « Qu’un autre homme vous touche, que vous puissiez ouvrir votre cœur à un autre homme, ça paraît tellement compliqué, c’est vertigineux parce que le manque reste abyssal ». Pour elle, son histoire d’amour avec Johnny Hallyday fait encore partie de son quotidien : « La place de Johnny est encore bien présente. Ce n’est pas facile. On est souvent un couple à trois ».

Mais apparemment, la maman de Jade et Joy n’a pas réussi à trouver le bon équilibre avec Pascal Balland et leur histoire s’arrêterait donc là.