Loïc Nottet dégoûté par les nouvelles mesures sanitaires: «On nous avait affirmé qu’il n’y aurait pas de changements» (vidéo)

Ce vendredi matin, suite à un nouveau comité de concertation, de nouvelles mesures ont été prises pour tenter de lutter contre la propagation du coronavirus dans notre pays. Parmi les mesures prises par les 17 membres de ce comité, dont le Premier ministre Alexander de Croo, la décision de n’autoriser qu’un maximum de 200 personnes, masquées et dans le respect des distances de sécurité, lors d’événements culturels. Une règle qui impacte donc les salles de spectacle, comme le Cirque Royal de Bruxelles, où devait se produire Loïc Nottet ces 24 et 25 octobre.

Sur Facebook ce vendredi, il a donc annoncé à ses fans que son show d’Halloween, « Phantomania », devait être reporté à une date encore inconnue. « Cette situation me désole. Je suis désolé de vous annoncer la veille du premier concert que c’est annulé, je sais que certains venaient de loin », a-t-il expliqué dans une vidéo à l’attention de ses abonnés. Il s’est dit « dégoûté, comme pas mal de monde » car il avait pris ses précautions, craignant effectivement une annulation : « Avec mes équipes, on a tout fait pour éviter cette situation. On a contacté les autorités pendant la semaine pour savoir s’il y aurait des changements, et on nous a affirmé que non. On voulait rester pro et éviter de vous annoncer une annulation la veille. Mais ce matin, on a découvert qu’on n’avait pas eu les bonnes informations ».

Pour lui, ce sont les moyens mis en place par le Cirque Royal, pour éviter les contacts rapprochés entre les spectateurs notamment, qui sont complètement douchés. « Le Cirque avait fait énormément d’efforts. Il y avait eu la visite surprise de deux virologues pendant des concerts et ces deux experts avaient dit qu’ils étaient agréablement surpris par les mesures prises, ils félicitaient les équipes. Aller voir un show au Cirque était donc safe », a détaillé Loïc Nottet, touché et ému. Des sanglots dans la voix, il a conclu sa vidéo en promettant à ses fans que « Phantomania » serait joué, mais certainement pour Halloween prochain. « Ce n’est pas une annulation, c’est un report. Je tiens à vous présenter ‘Phantomania’ car on a travaillé très fort dessus et j’estime qu’il a le droit d’être joué ».