Dubaï inaugure en grande pompe la plus grande fontaine du monde (photos et vidéo)

Après (entre autres) le record de la tour la plus haute, celui du plus grand centre commercial, du plus grand labyrinthe vertical ou encore des plus grandes îles artificielles (les Palm Islands) du monde, la ville de Dubaï s’offre le record mondial de la plus grande fontaine jamais construite.

D’une superficie de 1.300 mètres carrés, cette fontaine contient 80.000 litres d’eau et ses 128 jets peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de haut. Elle a été inaugurée en grande pompe le 22 octobre, en présence des membres du Guinness World, qui ont donc remis le certificat attestant du record aux autorités de la ville. Des feux d’artifice ont été tirés pour l’occasion, et la fontaine, équipée de 3.000 lumières LED a émerveillé les nombreux Émiratis présents sur place (masqués et visiblement à bonne distance les uns des autres).

Tous les jours, les habitants de Dubaï passant devant la fontaine pourront maintenant assister à de petits « shows aquatiques » de trois minutes, répétés toutes les trente minutes.