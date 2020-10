À la télé ce soir: le huitième épisode de «Star Wars» et «La Fugue»

Les membres de la Résistance, traqués sans relâche par les forces du Premier Ordre, comprennent que leurs ennemis sont désormais capables de les retrouver, où qu'ils aillent. Finn, qui sort de convalescence, s'associe à la jeune Rose et propose de partir avec elle pour trouver une solution à leur problème...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« The Queen », à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

Le portrait que dresse l’auteur des « Liaisons dangereuses » de la Cour d’Angleterre et des rapports avec l’opinion publique et la politique est tellement saisissant de réalisme que, depuis, on a tendance à confondre Sa Gracieuse Majesté avec Helen Mirren, l’actrice qui l’interprète de façon impériale. Du vrai grand cinéma, c’est exactement ça.

« Sleepless », à 22h40 sur 13ème Rue - Deux étoiles

Ce remake de la « Nuit blanche » de Frédéric Jardin est plutôt réussi avec son duo de choc joué par Jamie Foxx et Michelle Monaghan, ses très vilains mauvais et son script millimétré à la lame de rasoir. Tout juste peut-on lui reprocher ses excès et répétitions dans les séquences d’action.

« Le crime de l’Orient-Express », à 22h44 sur France 2 - Deux étoiles

Par rapport au grand classique de Sidney Lumet datant de 1974 et réunissant déjà une kyrielle de stars autour d’Albert Finney, cette nouvelle version naturellement très classe – eu égard au pedigree de l’auteur qui s’approprie également les moustaches du célèbre détective belge – n’apporte pourtant rien de neuf. Reste là aussi un casting de rêve, et déjà l’annonce d’un « Mort sur le Nil » promettant un défi cette fois personnel à… feu Peter Ustinov !

« La deuxième étoile », à 21h05 sur France 2 - Une étoile

La gentille suite de la comédie qui avait réalisé plus d’un million et demi d’entrées en France et valu à son auteur martiniquais une nomination au César du meilleur premier film. Tout le monde est revenu sur les pistes sauf Bernadette Laffont à laquelle un hommage est rendu grâce à une photographie. Firmine Richard s’impose en vraie tête d’affiche avec le toujours sympathique Roland Giraud.

« 300 : la naissance d’un empire », à 23h55 sur TF1 - Une étoile

La suite du fameux « 300 » de Zack Snyder qui se contente cette fois de cosigner le scénario, abandonnant la caméra à un réalisateur israélien. Les images de synthèse sont aussi spectaculaires qu’artificielles, et le malheureux Sullivan Stapleton en voit de toutes les couleurs avec Eva Green et Lena Headey.