Miss France: Sylvie Tellier regrette l’exclusion d’une candidate pour son combat contre le cancer du sein

L’affaire avait fait beaucoup de bruit en août dernier. A ce moment-là, une candidate au titre de Miss Guadeloupe, et donc de Miss France, Anaëlle Guimbi, découvre avec stupeur qu’elle est exclue du concours. Motif : elle apparaît sur des images dénudées prises dans le cadre d’une campagne de lutte contre le cancer du sein. Le contexte est louable mais la sentence implacable. Une décision sur laquelle est revenue Sylvie Tellier lors d’une interview à TV Mag, en avouant que cette polémique a eu un grand impact émotionnel sur elle.

Un contexte ignoré ?

Juste avant d’aborder ce point, la directrice du concours Miss France semble pourtant être une femme assez confiante et sûre d’elle. Elle explique ainsi qu’« il ne faut pas confondre dureté et force ». « Je sais ce que je veux et je ne plie pas facilement face à la critique ». Mais juste après, alors qu’elle est interrogée sur le poids réel de ces attaques sur elle, elle avoue que l’éviction d’Anaëlle Guimbi a représenté une grande source de stress.

« Bien sûr, et j’en souffre beaucoup », avoue-t-elle pour commencer. « Ce n’est pas parce que je suis forte que je suis insensible, au contraire. Je prends tout très à cœur. Nous accuser d’exclure une candidate au motif qu’elle s’est engagée en faveur du cancer du sein m’a fait très mal dernièrement. Anaëlle Guimbi a été exclue du concours parce qu’elle n’a pas fourni les photos pouvant être considérées comme contraires au règlement lors de son inscription. Nous avons jugé le manquement au règlement et non le contexte de la photo, que nous ignorions, malheureusement. Il y a cinq ans, nous avons créé, avec d’anciennes Miss France, l’association les Bonnes Fées, qui finance des actions auprès des femmes touchées par le cancer du sein. Je vous laisse donc imaginer à quel point j’ai souffert de cette polémique », conclut-elle.