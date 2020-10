Ils donnent à leur fille le nom d’un fournisseur internet pour avoir le wifi gratuit pendant 18 ans

Il y a peu, un futur père d’une petite fille de 35 ans a vu l’annonce et a été interloqué. Est-ce une vraie proposition ? Puisqu’il doutait du fait que c’était sérieux, il a contacté Twifi. Réponse : le fournisseur s’engage bel et bien à remplir sa part du contrat en échange d’un certificat de naissance pour prouver que le nom a été donné.

Lorsqu’un bébé arrive au monde, c’est un moment un peu magique mais aussi parfois un casse-tête. En effet, c’est à ce moment-là qu’arrive la question fatidique : quel nom lui donner ? Mais en Suisse, un fournisseur de réseau internet, Twifi, a trouvé une réponse toute prête. « Nommez votre enfant Twifia ou Twifius », encourage-t-il. En échange, la famille bénéficierait d’une connexion internet pendant 18 ans, autrement dit jusqu’à l’arrivée de l’enfant à l’âge adulte. Cela pourrait faire penser à une blague et pourtant, un couple de nouveaux parents viennent de prouver le contraire.

Cet homme a donc soumis l’idée à sa femme et selon ce que raconte la petite famille dans la presse suisse, cela a été longuement débattu. Mais finalement, l’appât du gain étant trop fort, ils optent pour le prénom Twifia. « Il existe tellement de prénoms bien pires que cela. Au plus nous prononçons ‘Twifia’, au plus ce nom sonne bien », se convainquent-ils. Malgré tout, ils disent vouloir garder l’anonymat, de ne pas vouloir se justifier malgré les questions qui leur sont posées mais également de ne pas être totalement à l’aise avec ce choix.