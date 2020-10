À la télé ce soir: «La mule» ou «Le Transporteur: héritage» (vidéos)

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Les aventuriers », à 20H50 sur FRANCE 5 – quatre étoiles

de Robert Enrico (1967)

Coécrit par José Giovanni, ce formidable film d’aventure s’achève en crescendo dans les ruines de Fort Boyard. L’histoire d’une belle amitié jouée par Alain Delon et Lino Ventura et arbitrée par Joanna Shimkus, future Madame Sidney Poitier à la carrière furtive. La séquence de ses funérailles marines bercée par la musique de François de Roubaix figure parmi les plus émouvantes du répertoire cinéphilique.

« L’homme qui aimait les femmes », à 20H55 sur ARTE – trois étoiles

de François Truffaut (1977)

Brigitte Fossey, Nelly Borgeaud, Geneviève Fontanel, Leslie Caron et la jeune Nathalie Baye font partie des conquêtes successives de Charles Denner, grand acteur et héros de la Résistance injustement quelque peu oublié. Ce fut son plus beau rôle, dans l’un des meilleurs films de l’auteur du « Dernier métro ». À redécouvrir sans hésiter.

« Mystic River », à 22H30 sur LA UNE – trois étoiles

de Clint Eastwood (2003)

Un casting d’enfer (Oscars et Golden Globes réunis du meilleur acteur pour Sean Penn et du meilleur second rôle pour Tim Robbins !) et une ambiance insidieusement malsaine dominent cette adaptation du roman de Dennis Lehane, devenu ensuite chouchou des Affleck et Scorsese. Premier des trois Césars du meilleur film étranger pour le grand Clint avant Million Dollar Baby » et « rand Torino ».

« Vivement dimanche ! », à 22H50 sur ARTE – trois étoiles

de François Truffaut (1983)

Le dernier film du père de « L’homme qui aimait les femmes » est resté dans les mémoires de cinéphiles comme un brillant hommage aux films noirs des années 50 avec tous ses codes et, naturellement, l’absence de couleurs. Jean-Louis Trintignant et la sublime Fanny Ardant s’y sont confondus à merveille.

« Le transporteur : héritage », à 20H00 sur CLUB RTL – une étoile

de Camille Delamarre (2015)

Fini l’ère Statham et le second degré de François Berléand. On rajeunit les cadres avec l’Anglais Ed Skrein flanqué du sympathique Ray Stevenson et un essaim de créatures répondant parfaitement aux critères de l’écurie de Luc Besson. On sombre dans la série B de luxe, avec des tonnes d’invraisemblances et pas un gramme d’humour.