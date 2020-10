New York: après avoir commandé une bouteille de vin à 18 dollars, un couple reçoit à la place un grand cru à 2 000 dollars

Attablé dans le restaurant new-yorkais Balthazar aux États-Unis, un jeune couple commande un pinot noir à 18 euros la bouteille. Mais à la place, c’est un grand cru à… 2000 dollars qui leur a été servi. En cause, une erreur humaine. Le Château Mouton Rothschild de 1989 était en réalité destiné à « quatre hommes d’affaires de Wall Street », a par la suite expliqué le gérant du restaurant sur les réseaux sociaux. Le vin le plus cher de l’établissement avait été servi en carafe, tout comme celui bon marché. Les serveurs ont alors échangé les commandes sans le vouloir, rapporte 7sur7.

Mais selon le gérant, les hommes d’affaires n’ont rien remarqué. L’un d’eux « se considérait comme un connaisseur de vin, et s’exhibait devant ses invités, goûtait le vin bon marché avant d’éclater en extase quant à sa pureté » ! Les jeunes quant à eux ont été surpris par la qualité du vin et ont « fait semblant, en plaisantant, de boire un vin cher et ont parodié toutes les manières d’un snob de vin ».

Se rendant compte de l’erreur, le gérant du restaurant a immédiatement prévenu les personnes concernées. Une histoire cocasse qui a ravi le jeune couple mais qui a coûté cher à l’établissement. « C’est comme une erreur de la banque en notre faveur », a déclaré, ravi, l’un des deux jeunes. « Le seul hic, c’est que ce n’est pas la banque qui a été allégée de 2.000 euros, mais moi », a ensuite ajouté avec humour le patron.