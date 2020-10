Le titre «Fever», collaboration entre Angèle et Dua Lipa, sortira le 30 octobre

Enfin ! Depuis plusieurs jours déjà, une rumeur concernant une éventuelle collaboration entre Angèle et Dua Lipa enflait sur les réseaux sociaux. Tout est parti de photos des deux artistes, réunies sur ce qui semblait être le tournage d’un clip. La police était d’ailleurs intervenue, estimant que les règles sanitaires n’étaient pas respectées. Après avoir laissé planer le doute, Angèle a confirmé les rumeurs vendredi dernier, en affirmant sur son compte Instagram : « I think quelque chose is coming bientôt », en légende d’une photo d’elle en compagnie de Dua Lipa. Au même moment, la chanteuse britannique publiait des clichés des deux chanteuses.

Désormais, la collaboration se précise. Le duo entre les deux stars sera en effet disponible ce vendredi 30 octobre, comme elles l’ont annoncé. Ce morceau inédit s’intitulera « Fever », rapporte BFM TV. Sur son compte Instagram, Angèle, a précisé que le single était déjà disponible en pré-sauvegarde « sur toutes les plateformes ». Elle a également dévoilé le visuel du morceau. Dua Lipa a fait la même annonce que la chanteuse, mais sur Twitter cette fois.

Selon des informations de Pure Charts, ce nouveau titre devrait faire partie d’une réédition du deuxième album de Dua Lipa, « Future Nostalgia ». Une collaboration qui s’avérera sans aucun doute bénéfique pour la carrière internationale de notre chanteuse belge.