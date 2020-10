À la télé ce soir: «Le Hobbit: la bataille des cinq armées» ou «Prémonitions» (vidéos)

Thorin et les Nains ont atteint la Montagne Solitaire et repris possession de leur royaume et de leur trésor avec l’aide de Bilbon le Hobbit. Le dragon Smaug, tiré de son sommeil, n’apprécie pas et le fait savoir aux habitants de Lac-ville. Une gigantesque bataille se prépare…

Les agents du FBI Joe Merriweather et Katherine Cowles sont chargés de découvrir l’assassin d’une femme retrouvée dans une baignoire remplie de fleurs. Mais leur enquête piétine car le meurtrier s’avère très malin. En désespoir de cause, ils font appel à John Clancy, un médium qui a déjà aidé la police…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Ocean’s 8 (1re TV) », à 20H30 sur LA UNE – trois étoiles

de Gary Ross (2018)

Après avoir annoncé qu’il n’y aurait pas d’« Ocean’s Fourtheen », son réalisateur Steven Soderberg a imaginé ce « spin-off » féminin dont il a confié la gestion à l’auteur des « Hunger Games ». Grâce notamment à un « casting » de grand luxe où le jeu d’Anne Hathaway est des plus savoureux, le résultat est mieux que plaisant, avec un vrai suspense, pas mal d’humour, beaucoup de charme évidemment, et une morale laissant la porte ouverte à une éventuelle suite. Sans atteindre le score des mâles épisodes de la saga, ce titre à 70 millions de dollars à peine en a tout de même rapporté… quatre fois plus.

« Azur et Asmar », à 21H05 sur FRANCE 4 – trois étoiles

de Michel Ocelot (2006)

La grande Hiam Abbas a apporté son précieux concours à l’auteur de « Kirikou » dont le style convient à merveille pour évoquer la légende des Djinns dans un souci de partage culturel tout à fait remarquable. Le cinéma d’animation dans ce qu’il a de plus simple et de plus magique, dont la fausse naïveté apparente tourne au génie.

« Le Hobbit : la bataille des cinq armées », à 21H05 sur FRANCE 2 – deux étoiles

de Peter Jackson (2014)

Suite et fin de la deuxième trilogie produite par le cinéaste néo-zélandais d’après les tomes du vétéran de la Grande Guerre John Ronald Reuel Tolkien. Si on est fan d’images de synthèse, de maquillages au ciseau, de bébêtes immondes et d’aventures médiévales à caractère fantastico-sombrissime, c’est le film rêvé. Pour les autres, cet épilogue est… encore pire que les deux précédents sous-intitulés.

« The Passenger », à 21H50 sur AB3 – deux étoiles

de Jaume Collet-Serra (2018)

Après « Sans identité » puis « Night Run », le réalisateur catalan signe sa troisième collaboration avec le grand Liam Neeson au service d’un récit quasi en temps réel, dont le rythme va crescendo jusqu’au bouquet final attendu et techniquement sans bavure. L’histoire, elle, reste très complexe et pour tout dire… un peu trop. Voilà donc ce qu’on peut qualifier de vrai casse-tête pour un train d’enfer.

« Titeuf, le film », à 22H45 sur FRANCE 4 – deux étoiles

de Zep (2011)

Les regrettés Jean Rochefort, Michael Lonsdale et même Johnny Hallyday prêtent leurs voix à cette adaptation de la bédé. Rigolo et… techniquement OK.