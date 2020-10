C’est la jeune Emma Corrin qui a eu la lourde responsabilité d’incarner la Princesse des cœurs dans « The Crown ».

Flamboyante, rayonnante, Emma Corrin est une Diana plus vraie que nature. - Netflix

Il y aura sans conteste un avant et un après « The Crown » pour la jeune Emma Corrin. L’actrice anglaise de 24 ans, qui n’a jamais tenu de rôle majeur dans sa carrière, a été choisie par Peter Morgan, le créateur de la série, pour incarner l’un des personnages les plus emblématiques de la saga Windsor : la princesse Diana.

Maintenant que vous vous êtes immergée dans le personnage de Diana, comment la qualifieriez-vous ?

Je...