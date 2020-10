Kate et William recherchent un employé de ménage aux qualités précises

Kate Middleton et le prince William sont actuellement à la recherche d’un nouvel agent de propreté. C’est pourquoi une offre d’emploi a été publiée dans ce sens, comme l’a repéré le Daily Mail. Mais pour espérer travailler au service de la royauté, il faut bien entendu répondre à de nombreux critères précis. Le poste est ici destiné à « une personne expérimentée » qui devra « soutenir toutes les opérations d’entretien ménager » et « remplacer la gouvernante principale quand elle sera absente », rapporte le site français Capital.

Au niveau des qualités, il faut notamment « être capable de gérer une charge de travail variée et un rythme de travail soutenu », « faire preuve d’initiatives et de flexibilité », « pouvoir voyager », « avoir une approche organisée »… Bien entendu « le maintien de la confidentialité et l’exercice de la discrétion à tout moment » sont indispensables pour travailler au palais de Kensington. S’il s’agit du lieu de résidence du couple, l’employé de ménage sera également amené à œuvrer dans d’autres résidences royales, trois mois par an.

Si le salaire n’a pas été précisé, l’annonce stipule toutefois que tous les repas seront fournis à la personne choisie. Les candidats peuvent postuler jusqu’au 7 novembre.