Elle a beau avoir tourné avec les plus grands, de Truffaut à Spielberg en passant par Godard, Nathalie Baye reste curieuse !

Une forte complicité se dégage entre Nicolas Maury et Nathalie Baye. Elle joue une mère aimante et possessive, elle qui est depuis peu grand-mère dans la vraie vie depuis que sa fille Laura Smet a donné naissance à son petit Léo. - Ph. PhotoNews

La preuve ? On la retrouve au cinéma dans « Garçon Chiffon », un premier film réalisé par Nicolas Maury, plus connu pour le rôle de Hervé dans la série « Dix pour cent ». Le jeune réalisateur y dessine une relation mère-fils fusionnelle et débordant de tendresse…

Comment Nicolas Maury vous a-t-il embarquée dans « Garçon Chiffon » ?

...