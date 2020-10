Les chercheurs de pharaons: épisode 7

L’insinuation était désobligeante et Rasul la ressentit comme s’il avait été touché au ventre. Tout son être se cabra. À lui non plus, personne n’avait encore parlé sur ce ton. « Face de porc ! » hurla-t-il hors de lui, emporté par son tempérament nerveux, par sa nature de pur-sang qui ne lui permettait pas de se dominer aussi bien qu’un Gérard. « Sache que je possède mille fois plus de richesses que celles que j’ai bien voulu te montrer. Sache que ma fortune est éternelle ! Je n’ai qu’à me baisser pour ramasser de l’or… »...