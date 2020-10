Le gourou américain Keith Raniere condamné à 120 ans de prison

Son témoignage a été la surprise de cette audience : elle n’était pas au procès de juin 2019, à l’issue duquel Keith Raniere avait été déclaré coupable des sept chefs d’inculpation retenus contre lui – dont exploitation sexuelle d’une adolescente de 15 ans, extorsion et association de malfaiteurs. Les autres victimes présentes mardi l’ont décrit comme un « prédateur », « un monstre », « un menteur sadique et pathologique ». Il avait, selon elles, deux facettes, d’un côté meneur et séducteur, de l’autre manipulateur.

Dans une lettre préalable au prononcé de sa peine, Keith Raniere clamait son innocence et se disait « fier de l’œuvre de sa vie ». Il avait refusé d’exprimer des regrets et affirmé n’avoir « jamais fait intentionnellement de mal à quiconque ». Il affirmait aussi que toutes les relations sexuelles avec des membres de la secte étaient consenties. Mardi, après avoir entendu les témoignages des victimes, il a laissé entendre qu’elles mentaient, tout en disant regretter « la douleur, la colère » qu’elles avaient exprimées.

« Je ne voulais pas causer cette douleur », mais « je n’ai pas de remords pour les chefs d’inculpation, ils ne sont pas justes », a-t-il ajouté. Le procureur fédéral avait demandé la prison à perpétuité, affirmant qu’au-delà de la gravité des faits, il « ne (montrait) aucune empathie pour ses victimes » et « continuerait à commettre des crimes s’il était libéré ». La défense espérait elle une peine limitée à 15 ans. « Les 120 ans imposés sont à la mesure des horribles crimes qu’il a commis », a indiqué le procureur Seth DuCharme après l’audience. « J’espère que la sentence permettra aux victimes et leur famille de tourner la page ».

Héritière et actrice

En 2015, M. Raniere avait créé une seconde organisation parallèle pyramidale, baptisée DOS, qui comprenait des « esclaves » et des « maîtres ». Les « esclaves », toutes des femmes, étaient notamment obligées d’avoir des rapports sexuels à la discrétion du « Grandmaster », un autre de ses surnoms. Certaines devaient subir un « marquage », qui consistait à tracer sur la peau des lettres, souvent les initiales de Keith Raniere, à l’aide d’un stylo à cautériser, qui brûlait les chairs.

Les cinq co-accusées de Keith Raniere ont, l’une après l’autre, plaidé coupable et évité le procès. Avant Raniere mardi, Clare Bronfman, héritière de l’empire canadien des spiritueux Seagram et grande argentière de Nxivm avec sa sœur Sara, avait été condamnée fin septembre à plus de six ans de prison. Les autres, dont l’actrice Allison Mack et la cofondatrice de Nxivm Nancy Salzman, attendent encore de connaître leur peine. L’histoire de Nxivm a déjà donné lieu à deux séries documentaires, dont une pour la chaîne HBO, et un docu-fiction.