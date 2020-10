L’emblème lumineux des Rolls-Royce illégal

Depuis quelques années, tous les modèles Rolls-Royce de la gamme pouvaient recevoir (en option) le « Spirit of Extasy », emblème placé sur la calandre, fabriqué en cristal et rétroéclairé. Facturée près de 4.800 €, cette petite fantaisie a rencontré un certain succès. Mais voilà, un nouveau règlement de l’UE considérant les éclairages de capot comme une pollution lumineuse interdite a condamné cette option. Rolls-Royce doit neutraliser le dispositif sur toutes les voitures circulant en Europe.

KTM X-Bow GTX : bête...