Une passagère recherche le jeune homme qui a payé ses frais de bagages à l’aéroport d’Ibiza (vidéo)

Il y a deux semaines environ, Stephanie, une Britannique vivant à Ibiza, devait se rendre au Royaume-Uni pour des raisons familiales. Au moment de l’enregistrement à l’aéroport, elle apprend qu’elle doit payer un simplement pour envoyer ses bagages en soute. N’ayant que du liquide sur elle mais devant absolument payer par carte, la maman de trois enfants se retrouve coincée. Pourtant, le personnel de l’aéroport lui avait auparavant dit qu’elle ne devrait pas les enregistrer, rapporte le Daily Mail.

Paniquée, Stephanie, accompagnée de ses enfants, des jumeaux de neuf ans et un bébé d’un an, ne sait pas quoi faire puisqu’elle n’a pas de carte bancaire avec elle. « On m’a dit que je devais payer par carte, mais je n’avais que de l’argent liquide sur moi, donc je ne pouvais pas payer. Je ne voyage pas beaucoup et cela fait longtemps que je n’ai pas pris l’avion. Et avec tout ce qui se passe, vous pouvez voir sur la vidéo que je suis assez anxieuse », a-t-elle expliqué.