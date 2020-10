À la télé ce soir: «Argo» ou Dany Boon dans «Radin!»

Le 4 novembre 1979, en pleine révolution iranienne, des militants envahissent l'ambassade américaine et prennent en otages 52 Américains. Quand six d'entre eux réussissent à se réfugier chez l'ambassadeur canadien, un spécialiste de l'exfiltration de la CIA élabore un plan pour leur faire quitter le pays...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Argo, à 20h30 sur La Une - Trois étoiles

de Ben Affleck (2012)

En reconstituant le « subterfuge canadien » qui permit à la CIA de faire sortir indemne les otages américains de l’ambassade de Téhéran en 1979, l’auteur savait qu’il misait sur le bon cheval. Résultats : un énorme succès populaire, trois Oscars (meilleurs film, montage et scénario adapté) et le César du meilleur film étranger. En fait, c’est tout simplement l’histoire en elle-même qui est passionnante, et ce d’autant qu’elle est totalement vraie. Son traitement, lui, est on ne peut plus classique et linéaire.

Inside Man, à 20h55 sur 13e Rue - Trois étoiles

de Spike Lee (2006)

L’auteur de « Malcolm X » s’en prend magistralement aux films de braquage qui ont fait les choux gras de la production californienne. Il en résulte un spectacle jubilatoire de très grande qualité où l’intrigue et l’ironie se disputent à parts égales la maîtrise du récit. Mis en scène avec vigueur et sans tape-à-l’œil, l’ouvrage s’appuie sur un excellent casting.

Jackie, à 21h05 sur La Trois - Trois étoiles

de Pablo Larrain (2016)

Rachel Weisz devait incarner la jeune veuve de JFK dans ce formidable biopic évoquant les jours qui ont immédiatement suivi l’épouvantable drame de Dallas. Les producteurs en ont finalement décidé autrement et à l’autopsie, le choix de Natalie Portman fut manifestement le bon. On se demande d’ailleurs comment l’Oscar de la meilleure actrice a pu lui filer sous le nez. Dernier grand clap pour John Hurt, qui s’est éteint à l’âge de 77 ans.

Mes héros, à 21h05 sur France 3 - Deux étoiles

d’Eric Besnard (2012)

Ce n’est pas vraiment par hasard que Gérard Jugnot figure en tête d’affiche de cette comédie évoquant l’immigration clandestine et le drame des sans-papiers, puisqu’on y retrouve un peu l’ambiance de son « Monsieur Batignole ».

La dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil, à 22h40 sur La Trois - Deux étoiles

de Joann Sfar (2015)

La caméra de l’auteur de « Gainsbourg, vie héroïque » et du « Chat du Rabbin » n’a d’objectif que pour Freya Mavor dans ce remake du film de 1970. On ne peut lui donner tort, car la sculpturale native de Glasgow illumine ce récit nébuleux d’un bout à l’autre sans jamais faiblir. Une indéniable réussite, du moins sur le plan esthétique et nostalgique.