La rédaction du Soir mag critique les sorties littéraires du moment

La Maison Blanche - Trois étoiles

À l’approche des élections américaines, voici un ouvrage on ne peut plus intéressant. À travers des textes très courts et des dessins, Hervé Bourhis survole les 45 locataires successifs de la Maison-Blanche. Quelques infos au hasard. George Washington a prononcé le discours le plus court de l’Histoire (1.429 mots en 10 minutes), Lyndon Johnson, d’origine modeste, a débuté en donnant cours à des enfants mexicains pauvres, Richard Nixon a inspiré George Lucas pour son...