L’histoire à table des huîtres de prairie

On pourrait appeler cela une délicatesse, dégustée depuis des milliers d’années partout sur la planète. Dans l’Ouest américain, du côté des Rocky Mountains (les montagnes Rocheuses), on les surnomme « huîtres de prairie ». En France, on les appelle « rognons blancs », « animelles » ou « amourettes ». On veut bien sûr parler d’un type très particulier d’abats, les testicules de taurillon, parfois de verrat, de sanglier, de bélier ou de buffle aux States. Ces glandes génitales sont pelées, mises à tremper pendant plusieurs heures dans de l’eau froide...