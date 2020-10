À la télé ce soir: «Koh-Lanta» et «ORTF: ils ont inventé la télévision»

Aux Fidji, les onze naufragés toujours en course luttent pour leur survie et pour remporter les épreuves. Des défis de taille, surtout que si les appétits s'aiguisent, le moral des troupes n'est pas au beau fixe. La récompense au jeu de confort fera bien des envieux, relançant les rivalités entre les concurrents.

A partir de 1968, l'ORTF va vivre sa révolution culturelle mais aussi de grandes évolutions techniques. Un voyage dans le temps où l'on redécouvre les plus belles créations d'une bande de doux rêveurs qui ont fait passer la télévision du noir et blanc à la couleur. De nouvelles émissions populaires vont apparaître comme "La Une est à vous" ou "Les Dossiers de l'écran", qui inventent l'interactivité avec le téléspectateur. Ce seront aussi les années "provoc" avec les premières émissions de Michel Polac, la libération de la femme avec "Aujourd'hui Madame" et les premiers talk show du samedi soir avec Philippe Bouvard. Cette seconde partie retrace aussi l'arrivée de la publicité, les débuts de l'Audimat et la naissance de la 3e chaîne française.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Le meilleur reste à venir », à 20h30 sur Be1 - Trois étoiles

Sept ans après le triomphe de l’adaptation de leur « Prénom », les duettistes reviennent – enfin ! – à deux derrière la caméra avec cette fois un scénario original. Ici, c’est bien d’une part la qualité de l’écriture qui prime, tant concernant l’originalité de l’histoire que le « peps » des dialogues, et de l’autre la complicité du duo formé par Fabrice Luchini et Patrick Bruel. Deux vieux « potes » des « P.R.O.F.S. » trentenaires de Patrick Schulmann que tout a pratiquement séparé depuis et qui se retrouvent comme s’ils ne s’étaient jamais quittés.

« La mort dans la peau », à 22h35 sur AB3 - Trois étoiles

L’espion amnésique Jason Bourne est de retour dans ces nouvelles mésaventures plus intenses encore, grâce notamment à une mise en scène certes plus conventionnelle mais aussi plus efficace.

« Chair de poule : le film », à 20h00 sur Club RTL - Deux étoiles

Tiré de l’œuvre de Robert Lawrence Stine déjà adaptée pour le petit écran par le biais d’une série canadienne dans les années nonante, ce « film d’horreur pour jeune public » remplit joliment sa tâche, avec en tête d’affiche aux côtés des ados Jack Black, le corpulent héros des « High Fidelity » de Stephen Frears, « Rock Academy » de Richard Linklater, et du tout récent « Jumanji : Next Level » de Jake Kasdan.

« Skyfall », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

Oscars du meilleur montage sonore et de la meilleure chanson originale, l’avant-dernier des 007 a fait un immense tabac en salles, tournant définitivement la page Judi Dench et remballant une fois de plus à la ferraille la mythique Aston Martin DB5 de 1964. Un bon film d’action dénué d’humour mais ayant dépassé le milliard de dollars de recettes.

« Le fils à Jo », à 21h55 sur Club RTL - Deux étoiles

Ancien joueur de rugby, l’auteur de cette comédie douce-amère sait forcément de quoi il parle. Et Gérard Lanvin aussi. Il a tâté du ballon ovale dans sa jeunesse et ça se ressent dans la conviction qu’il apporte à son personnage de père passionné, déçu de constater que son fils préfère les maths au sport. Sans prétention et sympathique.