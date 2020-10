Valérie Lemercier attristée par le report du film sur Céline Dion: «Je me suis dit: 'Tout ça s'écroule'»

Depuis qu’Emmanuel Macron a annoncé que la France réadoptait le confinement (sauf pour les écoles), le monde de la culture est sous le choc. Les cinémas, durement impactés par la première vague de coronavirus, commençaient seulement à se remettre avec un chiffre d’affaires en hausse. Mais le virus aura eu raison de cela, et donc aussi des productions qui allaient sortir. Parmi ceux-ci, « Aline », un film sur Céline Dion qui est interprétée par Valérie Lemercier et qui devait sortir le 11 novembre. Comme le confie l’actrice au Parisien, ce report a représenté un choc pour elle. « Les gens viennent me voir avec des têtes d'enterrement » « Aline » devait représenter une des sorties les plus importantes de l’année dans les salles sombres. Et jusqu’au bout, Valérie Lemercier a espéré que les mesures sanitaires supplémentaires épargnent les cinémas. « Je l'aurais aimé parce que dans une salle de cinéma, quand on est tous masqués, que personne n'ouvre la bouche, ce n'est pas comme une fête d'anniversaire où on se passe des verres ou des pétards », dit-elle. Mais finalement, ce n’est pas ce qui s’est passé. « Je reçois des messages de condoléances par rapport à mon film, les gens viennent me voir avec des têtes d'enterrement. Mais on est comme tout le monde, même si le milieu du spectacle est très touché », avoue-t-elle. Elle se refuse toutefois à « avoir un traitement de faveur » alors qu’elle se rend compte de la gravité de la situation, notamment après avoir vu « plein de gens malades » autour d’elle.

Ce contretemps a néanmoins bouleversé son planning. « Le 22 octobre, on m'a annoncé qu'il y aurait un durcissement des restrictions sanitaires. J'avais en main le questionnaire des Enfants de la télé pour préparer l'émission que j'étais censée tourner le lendemain et j'ai compris que je ne l'enregistrerais pas », explique Valérie Lemercier. « J'ai erré chez moi en manteau, j'ai pensé à toutes ces avant-premières joyeuses qu'on a faites avec le film et je me suis dit : 'Tout ça s'écroule'. Mais je suis très fataliste », rassure-t-elle. A quand le film ? A quand le film ?