À la télé ce soir : « Mask Singer » et « Mars attacks » (vidéos)

L'enquête d'Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams se poursuit ce soir, toujours sous la houlette de Camille Combal, qui orchestrera le show des célébrités et maintiendra le suspense. C'est le troisième rendez-vous pour les personnalités masquées et déguisées et les quatre enquêteurs chevronnés de Mask Singer. Quelles célébrités seront dévoilées en fin d'épisode ?

Ils arrivent ! D'immondes Martiens aux yeux globuleux débarquent subitement sur la planète Terre. On ne connaît absolument rien de leurs intentions, mais le président des Etats-Unis et ses conseillers se réjouissent unanimement de cette apparition incongrue. Les nouveaux venus sont-ils si cordiaux ?...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Mars attacks », à 20h05 sur TIPIK – 4 étoiles

De Tim Burton (1996)

Au ridicule mais spectaculaire « Independence Day » de Roland Emmerich, l’auteur de « Beetlejuice » opposa cet hommage virtuel au cinéma de science-fiction des années 50 sans oublier d’égratigner la société US. Du grand spectacle à la fois intelligent et virtuose. Près d’un quart de siècle plus tard, toujours la référence en matière de « films de Martiens » !

« Le cercle des poètes disparus », à 20h15 sur Plug RTL – 4 étoiles

De Peter Weir (1989)

L’autre chef-d’œuvre du réalisateur australien de « Witness », et sans doute le plus grand rôle dans la carrière de cet immense acteur qu’était Robin Williams : un récit initiatique hors norme, dont l’auteur Tom Schulman fut triplement récompensé (Oscar, Golden Globe et BAFA).

« Hôtel Transylvanie », à 20h00 sur AB3 – 3 étoiles

De Genndy Tartakovsky (2012)

Il y a du Blake Edwards de « La Party » et du Tim Burton des « Noces funèbres » dans ce film d’animation bien dans la… veine contemporaine du renouveau vampiresque : un vrai régal tant sur le plan graphique que cinéphilique, qui a connu à ce jour deux prolongations tout aussi jubilatoires.

« La famille Addams (1re TV) », à 20h30 sur BE1 – 2 étoiles

de Greg Tiernan et Conrad Vernon (2019)

Accueillie plutôt tièdement de l’autre côté de l’Atlantique, cette nouvelle adaptation de la série télé culte des années 60 est mieux passée en France, grâce, bien sûr, au doublage de l’humoriste Kev Adams. Gentiment remise au goût du jour, un film d’animation techniquement réussi et prioritairement destiné au jeune public.

« Sexe entre amis », à 22h30 sur Plug RTL – 1 étoile

de Will Gluck (2011)

Le thème n’a rien d’original en soi, pas plus que la carte postale new-yorkaise – les gros dévoreurs de ciné ricain devraient pouvoir identifier le moindre réverbère de Manhattan où est en moyenne tourné quasiment un film sur deux – ni surtout, hélas !, les extraits de ces sirupeuses et insupportables ballades médiocrement pop qui s’enchaînent en guise de fond musical.