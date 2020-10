Habillée de ses plus beaux costumes, Lady Gaga incite les Américains à voter (vidéo)

C’est l’un des objectifs principaux des personnalités américaines en cette période : se servir de leur popularité pour inciter leurs fans et les indécis à voter pour le candidat de leur choix.

Lady Gaga a notamment publié une vidéo sur Instagram à ce sujet avec en bonus un « défilé » des tenues les plus célèbres de sa carrière. Un choix assumé et dont on comprend la raison à la fin du clip : « Je crois que peu importe ce que vous ressentez à propos de l'élection, vous êtes responsable », affirme-t-elle. « Peut-être que vous en avez assez de vous battre ou que vous êtes frustré par [le Covid-19] [...] Ou peut-être que vous n'aimez pas les candidats. Ou peut-être que vous êtes si découragé par l'état de notre nation que vous avez décidé que vous ne croyiez pas au vote, et qu'il est préférable de ne pas faire partie du système. »

Mais pour la star, la seule façon de changer le système est de participer à cette élection. « Le gouvernement ne va pas partir demain et à moins d'avoir un billet d'avion et un endroit où vivre ailleurs, ce pays va être votre maison pendant encore un bon bout de temps ». Et de conclure : « Je peux donner l'impression de changer sans cesse, mais l'unique chose qui n'a jamais changé chez moi est ma voix et ce en quoi je crois. » Tout un symbole.