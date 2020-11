Les plus beaux déguisements des stars pour Halloween (photos)

À cause de la pandémie de coronavirus, pas de soirées ni de cortège d’Halloween au programme de cette édition 2020. Qu’importe, il suffisait de le fêter chez soi. Malgré le confinement, les personnalités ont ainsi dévoilé sur les réseaux sociaux leurs plus beaux costumes et maquillages, ainsi que les décorations les plus originales, rapporte Ciné Télé Revue.

Chaque année, Heidi Klum aime surprendre ses abonnés. Cette fois, elle a dévoilé une vidéo sur Instagram. Dans celle-ci, la mannequin tente de motiver sa famille déçue de fêter Halloween à la maison. Cherchant des idées de déguisements, elle finit par tomber sur les grandes réserves de papier toilette, devenu une denrée rare pendant le confinement. Heidi Klum décide alors de momifier toute sa famille. Mais à minuit, celle-ci se transforme en zombies, créant de grosses frayeurs à la star !

Également habitué des grandes soirées d’Halloween, le youtubeur Jeremstar a dévoilé ses impressionnantes décorations, avant de retransmettre en live durant la soirée, en compagnie d’invités virtuels. Céline Dion quant à elle avait endossé le déguisement de ‘Nanny McPhee’, Kylie Jenner et son entourage ceux des ‘Power Rangers’. Chez nous, l’experte en paranormal et youtubeuse Jill Vandermeulen a dévoilé un maquillage étonnant, réplique de son chat, indique CTR. Découvrez les plus beaux déguisements des stars et personnalités.