À Lille, les Français se sont précipités dans les sex-shops, avant le début du confinement

Alors que les nouvelles mesures sanitaires entreront en vigueur ce lundi 2 novembre en Belgique, de nombreux magasins ont été pris d’assaut ce week-end. Aussi bien des enseignes alimentaires, qui resteront ouvertes, que d’autres qui devront fermer leurs portes. Le but principal de cette frénésie d’achats ? Faire des stocks inutiles de divers produits, tels que du papier toilette ou des pâtes.

En France par contre, à Lille plus précisément, ce sont vers d’autres magasins que les Français se sont précipités en fin de semaine dernière, le confinement ayant été instauré à partir de vendredi. Les… sex-shops de la ville ont en effet été pris d’assaut par les clients avant leur fermeture, rapporte RTL, citant 20Minutes.