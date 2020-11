À la télé ce soir: «Ready Player One» et «De Gaulle, l’éclat et le secret»

« De Gaulle, l’éclat et le secret », 21h05 sur France 2

Juin 1940. Le général Charles de Gaulle est dépêché à Londres afin de négocier avec Winston Churchill l'union de la France et du Royaume-Uni pour faire face à l'Allemagne. Mais la France demande l'armistice et le maréchal Pétain s'installe au pouvoir. Pour de Gaulle, c'est la trahison suprême. Le 18 juin, il lance à la radio un appel à poursuivre le combat. L'aventure de la France libre commence. Quelque temps plus tard, après avoir affronté bien des dangers, Yvonne de Gaulle et ses enfants parviennent enfin à Londres...