L’acteur Eddie Hassell, 30 ans, tué lors d’une fusillade

Il avait tout juste la trentaine et ce lundi, son manager a annoncé la terrible nouvelle lors d’une interview à « Variety ». Ce 1er novembre, l’acteur Eddie Hassell est mort de manière brutale, tué par balles à Grand Prairie, près de Dallas. Une fin tragique dont le déroulement n’est que partiellement connu.

Une enquête encore en cours

Selon les premiers éléments parus dans la presse américaine, Eddie Hassell aurait été abattu lors d’une tentative de vol de voiture, sans précisions supplémentaires. La police texane enquête toujours pour savoir les causes précises de sa mort. CNN précise que les forces de l’ordre sont arrivées sur les lieux de la fusillade à 1h50 du matin. A ce moment-là, il était encore en vie et il a reçu les premiers soins sur place. Mais alors qu’il était sur le chemin de l’hôpital, il a fini par rendre l’âme.

Il était apparu dans plusieurs productions, parmi lesquelles on peut citer les films « Tout va bien, The Kids Are Alright » et « Jobs », ainsi que les séries « Surface », « Bones » et « Devious Maids ». Eddie Hassel était né non loin de là, à Corsicana, au sud-est de Dallas.