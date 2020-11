À la télé ce soir: «Meurtres à Albi» et «Le magazine de la santé»

Le dernier film du père de « L’homme qui aimait les femmes » est resté dans les mémoires de cinéphiles comme un brillant hommage aux films noirs des années 50 avec tous ses codes et, naturellement, l’absence de couleurs. Jean-Louis Trintignant – qui avait encore connu le style à ses débuts – et la sublime Fanny Ardant s’y sont confondus à merveille.

Marina Carrère d'Encausse et Jean-Marc Sène, accompagnés de spécialistes, de journalistes, d'invités en plateau ou par skype, et avec des reportages, proposent de faire le point sur l'état des recherches scientifiques liées au Covid-19, mais aussi sur l'impact de ce nouveau confinement sur la vie quotidienne des Français. Pendant toute la soirée, l'équipe répond à toutes les questions des téléspectateurs en direct via le 41555, le site Allodocteurs.fr et le #santef5.

« Voyage au centre de la Terre 2 : l’île mystérieuse », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

Josh Hutcherson est le seul rescapé du numéro un de 2008, dont l’esprit a été conservé en dépit du changement d’équipe. On craignait pourtant le pire avec Dwayne Johnson et Luiz Guzman en têtes d’affiche, mais non : du bon cinéma pour jeune public.

« Un homme idéal », à 20h55 sur 13ème Rue - Deux étoiles

En usurpateur aux abois, Pierre Niney n’est pas loin de l’Alain Delon de l’incomparable « Plein soleil » de René Clément datant de… 1960. Contrairement à ce que semble vouloir affirmer le titre, tout n’est pas parfait dans la trame souffrant de l’une ou l’autre invraisemblance. On pardonnera aux auteurs qui savent au moins ce que mettre sous tension veut dire.

« La planète des singes : les origines », à 21h45 sur AB3 - Deux étoiles

Plus de 40 ans après l’œuvre originale de Franklin J. Schaffner et une décennie après sa relecture par Tim Burton, revoilà le bon vieux mythe du primate qui prend la place de l’homo sapiens. En se focalisant sur les origines de cette mutation très imaginaire, le scénario s’écarte complètement du roman de Pierre Boulle. Trop spectaculaire, la dernière demi-heure cède aux excès des effets spéciaux. Plus intimiste, la première heure est, elle, assez remarquable.

« Confessions d’une accro du shopping », à 21h10 sur Plug RTL - Une étoile

Une dizaine d’actrices ont refusé le rôle principal de cette comédie qui lorgne vers « Le diable s’habille en Prada ». Le comble de l’affaire est que la bonne surprise du film est justement l’élue, Isla Fisher. Comme quoi il faut parfois savoir dire oui quand les autres disent non…