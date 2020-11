Le début de l’été avait été trop beau. On avait cru, naïvement, qu’une vie normale se dessinait à nouveau pour un futur proche. Le confinement s’éloignait comme un mauvais souvenir inoubliable, quelque chose d’unique, une période que, plus tard, on raconterait encore comme ceux qui, autrefois, avaient connu la guerre. Et on se trompait tous. À commencer par ceux qui nous dirigent. Peut-être par ignorance. À leurs yeux, il ne fallait sans doute pas gâcher les vacances du bon peuple ! Certes, il y avait encore des restrictions, on ne pouvait pas voyager comme on voulait et quelques...