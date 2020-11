Meghan dégringole dans les sondages

Les revers s’accumulent pour Meghan. Alors que le procès l’opposant au « Mail on Sunday » et au « MailOnline » a été reporté, la duchesse de Sussex est de plus en plus impopulaire au Royaume-Uni, à en croire une nouvelle étude d’opinion aux résultats désastreux. Une chute vertigineuse de 18 points depuis mars 2020 semble montrer que Meghan n’est plus au firmament dans le cœur des Britanniques. C’est en tout cas l’amer constat que dresse l’institut de...