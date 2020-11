Quand votre écran télé se transforme en œuvre d’art

L’idée est géniale et la façon de faire généreuse. « oneFrame » est une start-up qui s’intéresse à l’art en général, à la peinture en particulier, mais surtout aux gens. L’idée de base de ses deux fondateurs, Quentin Stas de Richelle et Aleksei Chemisov, est d’offrir la possibilité aux personnes qui n’ont pas le temps de courir les musées et les expos – ou ont l’envie mais pas les moyens de s’acheter un tableau d’artiste contemporain – d’accrocher une œuvre d’art chez elles, par l’intermédiaire d’un écran plat.

L’objectif est double puisqu’...