Des milliards de photos en tous sens, en quantités astronomiques, que parfois on regarde à peine et qu’on zappe dans l’instant. Qui n’a pas fait ce constat de photos de proches vite vues et… vite oubliées ? Au mieux rangées sur son smartphone ou dans un cloud qu’on fait défiler à toute allure quand on veut retrouver un cliché sans plus trop savoir où le retrouver… Abondance d’images nuit ! On mitraille, on fait suivre, on ouvre, on ferme. La magie semble bien loin. L’avènement massif de la photo numérique a en fait dévalué la photo. Tout le monde est photographe. La technique le...