Soyons solidaires avec le personnel soignant

La deuxième vague sera plus forte que la première, c’est désormais l’une des rares certitudes que nous ayons. Avec 15.000 contaminations par jour, on peut redouter des pointes de 500 décès par jour dans quelques semaines, alors que les 300 morts par jour avaient rarement été dépassés en avril dernier, au plus fort de la première vague. Il faudra du courage pour surmonter cela, à nous et au personnel soignant, submergé par ce déferlement.

À notre niveau, le respect des nouvelles consignes gouvernementales est un minimum à appliquer. Et nous devons...