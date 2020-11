Récemment remplacée, la berline Lexus IS ne sera plus commercialisée en Europe. De même que les CT et RC. Plus produites depuis le mois de juillet, celles-ci sont actuellement écoulées au sein du réseau. Selon certaines sources, la branche « luxe » de Toyota se réorganise en Europe et arrête la production de modèles qui se vendent mal. Par exemple, la RC ne se serait vendue qu’à 422 exemplaires sur notre continent depuis le début de l’année ! Lexus va privilégier les crossovers et SUV.

